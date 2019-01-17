وزيرة البيئة: 85%من المواطنين لن يتأثروا برسوم النظافة الجديدة

كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الخطة الحكومية بملف النظافة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة، تسير في إطار 4 برامج، الأول متعلق بتطوير البينية التحتية وتطويرها لهذا القطاع على مستوى الجمهورية من مصانع ومدافن ومعدات وغيرها من ضوابط البنية التحتية التي تعد عاملًا أساسيًا في نجاح المنظومة.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الخميس، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر؛ لمتابعة ما تم مناقشته من طلبات إحاطة وتوصيات لها بشأن منظومة المخلفات والقمامة، بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر، ومساعد وزير التنمية المحلية، خالد قاسم، ومستشار وزير التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار، ونائب وزير المالية.

وأوضحت الوزيرة، أن الرسوم متضمنة أيضا نسب الضرائب العقارية التي تحصل، ودعم وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن المستهدف في المنظومة تحصيل 2.3 مليار جنيه من الوحدات السكنية، و1.2 مليار جنيه من الوحدات التجارية ومليار جنيه من القطاع الطبي والصناعي، ومليار جنيه من نسب الضرائب العقارية وصندوق الخدمة بالمحافظات، و2.2 مليار جنيه دعم موازنة الدولة ممثلة في وزارة المالية.

وقالت وزيرة البيئة، إن البنية التحتية في أي منظومة أساس للنجاح، وسبب فشل وتراكم المنظومة خلال الفترات الماضية عدم وجود بنية تحتية قادرة على دعم القطاع وتطويره، مشيرة إلى أن العمل وفق البرنامج الأول على محطات وسيطة وتطوير المصانع القائمة وعمل المدافن الصحية التي تتماشى مع الرؤى الصحيحة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن البرنامج الثاني من الخطة متعلق بتمويل عقود التشغيل وعمليات الجمع والنقل، فيما يتعلق البرنامج الثالث بالفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص بالمنظومة، وهذا يتم على كل قدم وساق بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، ولها دور كبير في هذا الأمر، مشيرة إلى أن البرنامج الرابع متعلق بالمشاركة المجتمعية ودور المجتمع المدني في هذه المنظومة، بتوسع شديد لأن المواطن هو الأساس والبطل في النجاح أيضا.

في السياق ذاته قالت وزيرة البيئة إن العمل يجرى بكافة الجهود بشأن البرنامج الرابع، وفتح جلسات الحوار والنقاش والحوار المجتمعي والتوعية على مختلف التوجهات بالجامعات والشارع، ونشر الأفكار الإيجابية نحو المشاركة المجتمعية في مواجهة إشكاليات القمامة، مؤكدة أن المواطن الآن لا يعي إلا التراكمات الخاصة بالقمامة التي أصبحت جزءًا من حياته اليومية، ولكن أبعاد التغلب عليها ومواجهتا ليست حاضره في الذهن ومن ثم الدور المجتمعي والتوعية مهم للغاية والمواطن البطل الحقيقي فيه.

وأكدت أن رؤى البرنامج الرابع تضمنت المدارس والجامعات والنشء الصغير لأن توعية هؤلاء يساعد على الإنجاز الحقيقي، مشيرة إلى أن بناء الثقة في الشباب بهذا الملف تحدٍ كبير لدى الوزارة، مشيرة إلى أن تمويل الخطة ببرامجها الأربعة التوافق بشأنها والتعرف على مصادر التمويل بكل شفافية ووضوح، مؤكدة أن التمويل بإجمالي 7.7 مليار جنيه سنويا، متضمنة رسوم الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، بما لا يؤثر على 85% من المواطنين جراء الرسوم الجديدة.