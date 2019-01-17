السيسي يدعو المجتمع الدولي للالتزام بتعهداته تجاه جنوب السودان

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يجب على المجتمع الدولي الالتزام بتعهداته تجاه جنوب السودان: "ندعو المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه جنوب السودان".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس بنظيره سيلفا كير، رئيس جنوب السودان.

وبدأت اليوم الخميس، بقصر الاتحادية، المباحثات الرسمية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، الذي وصل القاهرة أمس في زيارة لمصر تستمر ثلاثة أيام.

ومن المتوقع أن تركز المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بجنوب السودان.

ويعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب مباحثاتهما.