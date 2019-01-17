مدبولي للمحافظين: مهلة لطلاء مباني الطوب الأحمر من الأربع جهات

القاهرة- أ ش أ:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس خلال الاجتماع الثالث لمجلس المحافظين، بسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المباني ذات الخطورة الداهمة التي سبق حصرها، حتى لا تتعرض للسقوط في ظل الظروف الجوية الصعبة، وتوفير مسكن آمن بديل لقاطني هذه المساكن، وذلك في إطار الإجراءات والاستعدادات التي يتم اتخاذها من قبل المحافظات للتعامل مع أي حالات طارئة تتعلق بالظروف الجوية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفًا من رئيس الجمهورية بالتعامل مع جميع المباني التي لم تقم بطلاء واجهاتها، بحيث يتم الانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لهذه المباني في مهلة محددة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، على أن تكون ألوان هذه الواجهات موحدة، بدلاً من هذا المشهد غير الحضاري، وتوجد عمارات كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية، موجهًا المحافظين بالبدء في تنفيذ هذا التكليف على مراحل، بمناطق محددة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية للوقوف على آخر المستجدات، مضيفًا: "هذا ما يحدث في كل دول العالم".

وخلال الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من إعداد عقود نموذجية وموحدة لكل الأنشطة الخدمية التي توفرها المحافظات، بالتنسيق بين وزارة المالية والمستشار القانوني لرئيس الوزراء، سواء كانت عقود محاجر، أو مبان مؤجرة، أو أي أملاك دولة، بحيث تستوفي هذه العقود حقوق الدولة كاملة.