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    رسميًا.. الحكومة تعلن الخميس المقبل إجازة بدلاً من الجمعة بمناسبة ذكرى 25 يناير

    05:56 م الخميس 17 يناير 2019
    رسميًا.. الحكومة تعلن الخميس المقبل إجازة بدلاً من الجمعة بمناسبة ذكرى 25 يناير

    الدكتور مصطفى مدبولي

    كتب- محمد قاسم:

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، قرارًا باعتبار يوم الخميس المقبل، الموافق 24 من يناير 2019 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بدلاً من يوم الجمعة الموافق 25 من يناير عام 2019 ميلادية، بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

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    lw'tn l]f gd مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الإسكان ذكرى 25 يناير

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