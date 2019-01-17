محافظ الجيزة: توفير الرعاية الصحية للطلاب بلجان امتحانات الإعدادية

الجيزة- أ ش أ:

قال محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة بدأت اليوم الخميس، وتستمر حتى 24 يناير الجاري، مشيرا إلى توفير كافة سبل الراحة للطلاب وتوفير رعاية صحية داخل كل مدرسة.

وأضاف راشد - في تصريح اليوم - أن حوالي 150 ألف طالب وطالبة أدوا اليوم امتحان مادة اللغة العربية داخل 604 لجان امتحانية على مستوى المحافظة، لافتا إلى استعداد مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

وأوضح أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ورفع الباعة الجائلين والإشغالات وأي مصادر للضوضاء؛ لعدم التأثير على الطلاب أثناء أدائهم الامتحانات.

من جهته.. قال مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة خالد حجازي: "إن الطلاب يؤدون ثاني أيام الامتحانات يوم الأحد القادم في مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، ويوم الاثنين في مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الثلاثاء في مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، ويوم الأربعاء في ماده الهندسة، ويوم الخميس في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية (خاص بمدرسة السعيدية)".