  • عاجل:موجات برد ورياح أقوى قادمة.. الأرصاد: "إحنا لسه في بداية الشتا"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كارت ميزة أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    مجلس الوزراء: فتح 28 ألف مزرعة مواشي و18 سوقًا للصادرات الزراعية

    12:40 م الخميس 17 يناير 2019
    مجلس الوزراء: فتح 28 ألف مزرعة مواشي و18 سوقًا للصادرات الزراعية

    وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت

    كتب- محمد غايات:

    نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انفوجراف عن حصاد قطاع الزراعة خلال عام 2018 .

    وتناول الانفوجراف الجهود المبذولة من قبل الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات بقطاع الزراعة خلال عام 2018 .

    وأعلن المركز الإعلامي، تنفيذ 15 مشروعًا زراعيًا، بتكلفة بلغت ‏3.8 مليار جنيه، وجرى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تنمية الثروة الحيوانية (200 ألف رأس)‏‏ بتكلفة ‏1.2 مليار جنيه؛ بهدف المساهمة في سد الفجوة الغذائية.

    وأضاف المركز الإعلامي، أنه جرى إنشاء وزراعة 7100 صوبة زراعية بإجمالي مساحة 34 ألف فدان في 5 مناطق، ووصلت قيمة التعاقدات بمشروع المليون ونصف المليون فدان إلى ‏281.5 ألف فدان، وجرى استصلاح وزراعة 20 ألف فدان بغرب المنيا لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين، مضيفًا أنه جرى زيادة مساحة زراعة القطن لـ336 ألف فدان، وتطوير الري الحقلي لـ‏250 ألف فدان من الأراضي القديمة. ‏

    وأوضح المركز الإعلامي، الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من منظومة "كارت الفلاح"، بواقع 2.5 مليون كارت وتوزيعها على ‏الفلاحين قريبًا، معلنًا في الوقت نفسه ارتفاع الإنتاج السمكي لـ 1.8 مليون طن، بجانب فتح أسواق جديدة لتصدير الأسماك للدول العربية وأوروبا لأول مرة منها (بريطانيا – إسبانيا – فرنسا).‏

    وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه جرى فتح ‏18 سوقًا خارجيًا أمام الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى أن ‏28 ألف مزرعة مواشي تم رفع إحداثيات بياناتهم لمشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية‏، بجانب تحصين ‏81% من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية.

    0

    مجلس الوزراء حصاد قطاع الزراعة الصادرات الزراعية الثروة الحيوانية

    الخبر التالى:

    موجات برد ورياح أقوى قادمة.. الأرصاد: "إحنا لسه في بداية الشتا"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان