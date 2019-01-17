مجلس الوزراء: فتح 28 ألف مزرعة مواشي و18 سوقًا للصادرات الزراعية

كتب- محمد غايات:

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انفوجراف عن حصاد قطاع الزراعة خلال عام 2018 .

وتناول الانفوجراف الجهود المبذولة من قبل الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات بقطاع الزراعة خلال عام 2018 .

وأعلن المركز الإعلامي، تنفيذ 15 مشروعًا زراعيًا، بتكلفة بلغت ‏3.8 مليار جنيه، وجرى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تنمية الثروة الحيوانية (200 ألف رأس)‏‏ بتكلفة ‏1.2 مليار جنيه؛ بهدف المساهمة في سد الفجوة الغذائية.

وأضاف المركز الإعلامي، أنه جرى إنشاء وزراعة 7100 صوبة زراعية بإجمالي مساحة 34 ألف فدان في 5 مناطق، ووصلت قيمة التعاقدات بمشروع المليون ونصف المليون فدان إلى ‏281.5 ألف فدان، وجرى استصلاح وزراعة 20 ألف فدان بغرب المنيا لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين، مضيفًا أنه جرى زيادة مساحة زراعة القطن لـ336 ألف فدان، وتطوير الري الحقلي لـ‏250 ألف فدان من الأراضي القديمة. ‏

وأوضح المركز الإعلامي، الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من منظومة "كارت الفلاح"، بواقع 2.5 مليون كارت وتوزيعها على ‏الفلاحين قريبًا، معلنًا في الوقت نفسه ارتفاع الإنتاج السمكي لـ 1.8 مليون طن، بجانب فتح أسواق جديدة لتصدير الأسماك للدول العربية وأوروبا لأول مرة منها (بريطانيا – إسبانيا – فرنسا).‏

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه جرى فتح ‏18 سوقًا خارجيًا أمام الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى أن ‏28 ألف مزرعة مواشي تم رفع إحداثيات بياناتهم لمشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية‏، بجانب تحصين ‏81% من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية.