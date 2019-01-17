مجلس الوزراء: فتح 28 ألف مزرعة مواشي و18 سوقًا للصادرات الزراعية
كتب- محمد غايات:
نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انفوجراف عن حصاد قطاع الزراعة خلال عام 2018 .
وتناول الانفوجراف الجهود المبذولة من قبل الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات بقطاع الزراعة خلال عام 2018 .
وأعلن المركز الإعلامي، تنفيذ 15 مشروعًا زراعيًا، بتكلفة بلغت 3.8 مليار جنيه، وجرى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تنمية الثروة الحيوانية (200 ألف رأس) بتكلفة 1.2 مليار جنيه؛ بهدف المساهمة في سد الفجوة الغذائية.
وأضاف المركز الإعلامي، أنه جرى إنشاء وزراعة 7100 صوبة زراعية بإجمالي مساحة 34 ألف فدان في 5 مناطق، ووصلت قيمة التعاقدات بمشروع المليون ونصف المليون فدان إلى 281.5 ألف فدان، وجرى استصلاح وزراعة 20 ألف فدان بغرب المنيا لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين، مضيفًا أنه جرى زيادة مساحة زراعة القطن لـ336 ألف فدان، وتطوير الري الحقلي لـ250 ألف فدان من الأراضي القديمة.
وأوضح المركز الإعلامي، الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من منظومة "كارت الفلاح"، بواقع 2.5 مليون كارت وتوزيعها على الفلاحين قريبًا، معلنًا في الوقت نفسه ارتفاع الإنتاج السمكي لـ 1.8 مليون طن، بجانب فتح أسواق جديدة لتصدير الأسماك للدول العربية وأوروبا لأول مرة منها (بريطانيا – إسبانيا – فرنسا).
وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه جرى فتح 18 سوقًا خارجيًا أمام الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى أن 28 ألف مزرعة مواشي تم رفع إحداثيات بياناتهم لمشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية، بجانب تحصين 81% من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية.
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