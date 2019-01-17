رئيس جامعة الأزهر: مكتبي مفتوح لاستفسارات الطلاب

كتب – محمود مصطفى:

تفقد الدكتورمحمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، كليات "الاقتصاد المنزلي للبنات بنواج وكلية الشريعة والقانون وكلية علوم القرآن" بفرع طنطا، صباح الأربعاء، للاطمئنان على لجان الامتحانات.

وشدد رئيس جامعة الأزهر على ضرورة التزام كافة كليات الجامعة بالإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الرعاية، وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال فترة الامتحانات، للإجابة عن أي استفسارات تخص المادة، ومراعاة مناسبة الأسئلة لوقت الامتحانات المحدد خلال أدائهم لامتحانات نصف العام الجامعى والحرص على توفير مناخ ملائم لإجراء الامتحانات فى سهولة ويسر.

وتفقد رئيس الجامعة كنترول الكليات للوقوف على كيفية توزيع أوراق الإجابة علي أعضاء هيئة التدريس والترقيم السري والتصحيح مشدا علي سرعة الانتهاء من التصحيح في المواعيد المقررة وإعلان النتائج خلال اسبوعين من بدء العام الدراسي الثاني

واستمع المحرصاوي للطلاب عن مدي وجود أي مشاكل أوعقبات تواجه الطلاب أوالطالبات خلال أداء الامتحانات مطالبهم بالالتزام بالتعليمات محذرامن اصطحاب الهواتف المحمولة وغيرها من وسائل الاتصال، داخل لجان الامتحان سواء مع الطلاب أو المراقبين؛ تحقيقًا للانضباط بحيث تقيس الامتحانات المستوى الحقيقى للطلاب، وتعبر نتائجها عن ذلك أيضًا.

وحذر رئيس الجامعة، الطلاب من الحضور إلى لجان الامتحان بعد المواعيد المقررة، مشددا علي حرمان أصحاب الملابس غير اللائقة التى تتنافى مع التقاليد والأعراف الجامعية من دخول الامتحانات.

ووقف علي مستوى الأسئلة ومدي مطابقتها للمناهج المقررة وكونها في مستوى الطلاب بعيدا عن التعقيد ومن داخل أجزاء المنهج الدراسى المشروحة فعليًا للطلاب من الكتاب الجامعى، خلال المحاضرات؛ لما يقيس نواتج التعلم المستهدفة معرفيًا، ومهاريًا.

وقال إن الجامعة حريصة علي توفير كافة مقومات العملية التعليمية الطلاب بما يضمن تفوقهم والارتقاء بمستواهم العلمي وأداء دورهم تجاه الوطن والمجتمع ونشر رسالة الأزهر التي تلتزم بالوسطية والاعتدال والبعيدة كل البعد عن التطرف والتشدد والانغلاق لافتا إلى أن مكتبه مفتوح لكل الطلاب والطالبات في أي وقت للرد على استفساراتهم وحل مشاكلهم.