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    بحضور 4 وزراء.. افتتاح مركز "أفريقيا.. جي يو سي" بالجامعة الألمانية

    12:33 م الخميس 17 يناير 2019
    بحضور 4 وزراء.. افتتاح مركز "أفريقيا.. جي يو سي" بالجامعة الألمانية

    الجامعة الألمانية بالقاهرة

    كتب- محمد قاسم:

    افتتحت الجامعة الألمانية بالقاهرة، اليوم الخميس، مركز "أفريقيا.. جي يو سي– دي إم جي موري" للتصنيع ونقل التكنولوجيا بمقر الجامعة بالقاهرة الجديدة بحضور عدد من الوزراء ورجال الدولة.

    وحضر الافتتاح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى وعلى المصيلحى وزير التموين والدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى وكرستيان تونس رئيس مجلس إدارة شركة دى إم جى مورى العالمية، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة.

    يذكر أن الجامعة دخلت في شراكة استراتيجية تعود إلى أكثر من 12 عاما مع شركة "دي ام جي موري" وهى أكبر شركة من نوعها على مستوى العالم في انتاج الماكينات الرقمية عالية الدقة والانتاج، ويتعدى إجمالي تصديرها 4 مليارات يورو سنويا، ومن أمهاتالصناعات التكنولوجية التي تدخل في كل الصناعات الثقيلة والخفيفة مثل: صناعة السيارات والطائرات والسفن والغواصات وماكينات التصنيع ذاتها. 

    كما نجحت الجامعة في توقيع عقد إنشاء مركز أفريقيا داخل مقرها بالقاهرة الجديدة لدعم أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخلق نوعية جديدة في المنتجات، إلى جانب التطبيق الحقيقي لصناعات الجيل الرابع، وتأهيل الكوادر البشرية وتقديم الاستشارات والدعم الفنى لجميع المصنعيين. 

    وقالت الجامعة إنها اتفقت مع الشركة أن تكون مصر هي مركز التعاون التكنولوجي مع الدول الأفريقية تماشياً مع اتجاه الدولة المصرية للتوجه نحو دول القارة والانفتاح عليها، فضلا عن ربط الاقتصاد الأفريقي بالمصري ودعم القدرات الوطنية لتخفيض التكاليف الاستيرادية للدولالأفريقية، كذلك تسهيل اجراءات التنمية البشرية اللازمة لاستخدام التكنولوجيات الحديثة وبأسعار مناسبة، فضلا عن تأهيل كوادر وشباب مصر على أحدث التكنولوجيات بصفة دائمة.

    الجامعة الألمانية خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى البحث العلمى محمد العصار هشام عرفات وزير النقل مركز أفريقيا.. جي يو سي– دي إم جي موري

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