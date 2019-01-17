كلاكيب رابع مرة| تسريب امتحان انجليزي أولى ثانوي.. والتعليم: نحقق

كتبت- ياسمين محمد:

قال طلاب بالصف الأول الثانوي، إن امتحان اللغة الانجليزية، الذي أدوه اليوم الخميس، جاء مطابقا لما جرى تسريبه أمس الأربعاء، على صفحات موقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل بعض الطلاب على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، بشأن تسريب جميع الامتحانات قبل موعدها بساعات طويلة.

وعلقت صفحة الوزارة على أسئلة الطلاب، مؤكدة أن هناك تحقيقا داخليا يجرى في الوزارة بشأن تسريب الامتحانات.

وأوضحت أنه عقب وضع أسئلة الامتحانات بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، تسلم بصورة ورقية وإلكترونية بشكل مغلق وسري تماما إلى مديري التعليم الثانوي في المديريات التعليمية وعددها 27 مديرية.

وأضافت أن الامتحانات يجري طباعتها بالمديريات والإدارات التعليمية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنه لا داعي للقلق بشأن امتحانات نهاية العام والتي يحتسب عليها درجات، لأنها ستجرى إلكترونيا بالكامل، من خلال أجهزة "التابلت" المقرر تسليمها للطلاب، مطالبا الطلاب بالتركيز على التدريب الحقيقي على ما سيكون عليه شكل الامتحان مستقبلا وتجاهل التسريبات.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الخميس، الامتحان التجريبي في مادة اللغة الأجنبية الأولى "الانجليزية"، بإجمالي عدد 581355 طالبا وطالبة.