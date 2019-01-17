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    الإفتاء: تطبيق المسلمين للشريعة لا يعتمد على العواطف- فيديو

    11:26 ص الخميس 17 يناير 2019
    الإفتاء: تطبيق المسلمين للشريعة لا يعتمد على العواطف- فيديو

    دار الإفتاء المصرية

    كتب – محمود مصطفى:

    أكدت دار الإفتاء المصرية أن أحكام الشريعة الإسلامية مستمدة من كلام الله سبحانه وتعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإجماع أهل العلم، وما استقرت عليه الأمة المسلمة.

    وأوضحت الدار في فيديو "موشن جرافيك"، أنتجته وحدة الرسوم المتحركة التابعة للدار، الخميس، أن الدين وأحكامه، أو منهج المسلمين وسلوكهم وتطبيقهم للشريعة لا يعتمد على العواطف غير المنضبطة، ولا على الحماس، ولا على الهوى والتشهي، ولا على الانفعالات، ولا على الأمنيات والتصورات غير المعقولة.

    وحذَّرت دار الإفتاء من الاستماع لأقوال جماعات الخوارج والبغاة وخطابهم العاطفي الحماسي المنحرف، الذي يريدون به التأثير على النفوس والانحراف بها واستخدامها في الإفساد في الأرض وسفك الدماء باسم الدين. وأكد أنهم أبعد الناس عن هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحقيقة الشريعة والدين، وقد قال فيهم صلى الله عليه وآله وسلم: (يَقرَءُونَ القُرآنَ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُم، يَمرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ»، وقال عنهم كذلك: «قَومٌ يُحسِنُونَ القِيلَ وَيُسِيئُونَ الفِعلَ).

    واختتمت الدار الفيديو بنصيحة قالت فيها: "احرص على أن يكون دينك وسلوكك وعباداتك وأعمالك وفقًا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو رحمة الله للعالمين".

    دار الإفتاء المصرية الشريعة الإسلامية تطبيق الشريعة العواطف

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