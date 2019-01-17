تركيا ترحل صحفية هولندية بسبب مخاوف أمنية

أمستردام - أ ش أ

قالت صحيفة "فاينانشالي داجبلاد" الهولندية اليوم الخميس إن تركيا قامت بترحيل صحفية تعمل لحسابها بسبب مخاوف متعلقة بالأمن.

وأضافت الصحيفة - حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية - أنه تم اعتقال مراسلتها آنس بورسما أثناء تواجدها في مكتب الهجرة من أجل تمديد تأشيرتها.

من جانبه، أعرب رئيس تحرير الصحيفة جان بونيير عن صدمته من ترحيل بورسما، واصفا الأمر بأنه يعد "انتهاكا صارخا لحرية الصحافة".

وقالت بورسما (31 عاما) - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إنه تم إبلاغها بأنها تعد "شخصا غير مرغوب فيه" في تركيا".