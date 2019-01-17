برلمانية: ضم العاملين بالصناديق الخاصة لموازنة الدولة قريبًا

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، إنه من المتوقع صدور قرار حكومي مرتقب من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بنقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة إلى حساب الموازنة العامة للدولة، وتثبيتهم على حساب موازنة جهة عملهم، على أن يُراعي ذلك الحفاظ على الأقدمية فيما بينهم.

وأضافت عتمان، في بيان، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء شكّل لجنة من قطاع الخدمة المدنية، وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط والإصلاح الإداري، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة جهة عملهم، بهدف إدراجهم على الموازنة العامة للدولة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى وجود معاناة حقيقية يعيشها أكثر من 300 ألف شخص في جميع محافظات الجمهورية من المعينين على الصناديق الخاصة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، كما يعانون من تفرقة شديدة بينهم وبين أقرانهم من المعينين على الموازنة العامة للدولة، لحرمانهم من امتيازات العاملين في الحكومة كالتنقلات والندب والترقية، فضلًا عن غياب الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم حال تعرض أي منهم إلى ظروف حياتية كالمرض أو الوفاة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن قرار نقل العاملين من الصناديق الخاصة إلى موازنة الدولة، جاء بعد جهود حثيثة، ولقاءات واسعة مع وزيري المالية والتخطيط، لنقل معاناة هؤلاء العاملين إليهم.