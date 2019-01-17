بمقدم 50 ألف جنيه.. "الإسكان" تكشف عن 500 وحدة بالعلمين الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإعلان طرح أكثر من 500 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "الإسكان المتميز" بمدينة العلمين الجديدة، بمساحات تتراوح بين 90 و95 م2، بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (on line)، من خلال بنك التعمير والإسكان، بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طرح الوحدات.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يشترط عدم سبق حصول المتقدم للحجز وزوجته وأولاده القصر، على وحدة سكنية أو قطعة أرض بمشروع الإسكان الاجتماعى، موضحاً أنه يتم تحديد قيمة المتر المربع بالوحدات من خلال اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة.

وأضاف السباعي في بيان له اليوم، ستكون المعاملة المالية كالتالي: سداد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه، واستكمال سداد 20 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز، وفي حالة السداد لباقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ حجز الوحدة المطلوبة، يتم خصم 7 % من القيمة الإجمالية للوحدة، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 20 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز.

وتابع: يتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة، خلال 6 أشهر من تاريخ الحجز، وسداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، ويمكن سداد باقى ثمن الوحدة من خلال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري، شريطة سداد الأقساط لحين الحصول على موافقة جهة التمويل.