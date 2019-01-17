رفع معدلات الاستثمار والتجارة مع الصين وإيطاليا.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

تصدر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي واستقباله للممثل الخاص للرئيس الصيني والشأن المحلي عناوين واهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الخميس.

فتحت عنوان "الرئيس: رفع معدلات الاستثمار والتجارة مع الصين وإيطاليا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد تطلعه لمزيد من الاستثمارات الصينية المباشرة فى مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيدًا بالتطور الكبير فى التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك، في ضوء اتفاقية "الشراكة الإستراتيجية الشاملة" بين مصر والصين.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس أشار، خلال استقباله أمس "يانج جيتشي" الممثل الخاص للرئيس الصينى وعضو المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعي، إلى الجهود التى بذلتها مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادى وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وتنفيذ المشروعات القومية خاصة محور تنمية قناة السويس ، كذلك تحديث البنية التحتية، مؤكدًا أن تلك الجهود تتسق مع مبادرة "الحزام والطريق" وتتكامل مع أهدافها.

ونوه السيسى بأهمية القارة الإفريقية على صعيد الاقتصاد الدولي، باعتبارها سوقاً كبيرة وواعدة، تسعى لتعزيز قدراتها، لافتا إلى الحرص على الاستفادة من الخبرات الصينية العاملة بالقارة، فى مجال البنية التحتية، للمساعدة فى تنفيذ رؤية مصر تجاه التنمية فى إفريقيا.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن "يانج" سلم الرئيس رسالة من نظيره الصينى "شى جين بينج"، تتضمن الدعوة للمشاركة فى قمة منتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولي"، والمقرر عقدها فى بكين إبريل المقبل، وأشار المتحدث إلى أن المسؤول الصيني أكد حرص بلاده على تكثيف التعاون مع القاهرة، فى ظل محورية الدور الإقليمى والدولى لمصر وموقعها الإستراتيجى باعتبارها قلب الشرق الأوسط، مما يفتح آفاقا للتعاون بين الجانبين، على المستوى الثنائى والمتعدد الأطراف.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع استعرض القضايا الإقليمية والدولية، خاصة أزمات الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب.

وفي سياق نشاط الرئيس السيسي أمس ، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس وجه، خلال استقباله أمس كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة "إيني" الإيطالية، وزارة البترول والجهات التابعة لها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة الإيطالية، وتذليل أى عقبات قد تواجه أعمالها، مشددا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنمية حقول الغاز والبترول، معربا عن تطلعه لتوسيع الشركة أنشطتها الاستثمارية بمصر، للتوصل إلى اكتشافات جديدة، لافتا إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذى اتخذ القاهرة مقرًا له.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أشاد بجهود «إينى» للإسهام فى الاستغلال الأمثل لثروات مصر من الغاز الطبيعي، منوها بعلاقات التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وإيطاليا.

وحول هذا الاجتماع ، نقلت "الأهرام" عن السفير بسام راضى قوله إن رئيس "إينى" أكد أن حجم استثمارات الشركة فى مصر بلغ 13 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وأنها تعتزم زيادتها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى ما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء حضره المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وفي متابعتها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، ذكرت صحيفة "الأهرام أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم، بقصر الاتحادية الرئيس سلفا كير، رئيس جمهورية جنوب السودان، حيث يعقد الزعيمان جلسة مباحثات على مستوى القمة، يبحثان خلالها تعزيز العلاقات الثنائية فى جميع المجالات، ويناقشان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن السيسى وسلفا كير سوف يستعرضان الجهود المبذولة، من أجل إعادة الأمن والاستقرار فى جنوب السودان، والمساعي التي تقوم بها مصر في هذا الاتجاه، وكذلك سبل مساندة الجهود التنموية، بما يلبى تطلعات شعب جنوب السودان في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف راضى أن استقبال الرئيس السيسى لرئيس جمهورية جنوب السودان يبرز حرص مصر على إرساء دعائم السلام في جنوب السودان.

وفي متابعتها للشأن المحلي، تناولت صحيفة "الجمهورية" اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، حيث ذكرت أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اكد أهمية عاملي الوقت والإنجاز في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية.. مشيرا إلي أنه تم توجيه وزيرة التخطيط والمتابعة لتوفير التمويل اللازم لإعادة التأهيل للمنشآت الرياضية التي تشهد فعاليات البطولة، وأنه سيتم التنسيق بين القوات المسلحة والشرطة لتوفير التأمين الكامل للبطولة لتكون رسالة للعالم بأن مصر قادرة علي تنظيم الأحداث الدولية.

وأضافت الصحيفة أن مدبولي وجه بالعمل علي سرعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعه مع محافظ ومسئولي الوادي الجديد لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المحافظة من الإنتاج الزراعي والحيواني وإقامة مجمع موحد مميكن للمصالح الحكومية.

وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود الدولة لإحراز المزيد من الخطوات لتنفيذ مبادرة الرئيس "حياة كريمة" مع استمرار الجهود لدعم حملة الحد من الزيادة السكانية والبدء في زيارات "طرق الأبواب" من خلال الجمعيات للوصول إلي شريحة أكبر من المواطنين.

وأشارت "الجمهورية" إلى أن مجلس الوزراء وافق علي مشروع قانون بشأن إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تدعم البحث العلمي، كما وافق علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المؤسسي لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تمهد للاتحاد الجمركي الأفريقي.

كما ذكرت الصحيفة أنه وافق كذلك علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار الأعمال التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مشروع الـ 1.5 مليون فدان من المشروعات القومية للدولة، كما وافق المجلس علي الاتفاق بين مصر وألمانيا بشأن التعاون الفني والمالي الذي يوفر لمصر 150 مليون يورو لدعم التعليم والمشروعات الصغيرة وإدارة المخلفات الصلبة وزيادة دخل صغار المزارعين.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أصدر قرارا بتولي المهندس علي محمد عبدالفتاح الإدارة المركزية لخدمة المواطنين والمتابعة بديوان عام الوزارة أعمال رئيس قطاع مكتب الوزير وتولي المهندس عمرو إسماعيل مهدي رئيس الإدارة المركزية لتطوير الأداء بالوزارة أعمال رئيس قطاع تطوير الأداء والاتصال السياسي وذلك بصفة مؤقته لمدة ستة أشهر.

وأضافت الصحيفة أن الوزير عقد اجتماعا موسعا ورؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء الست عشرة بعد إجراء حركة التعديلات والتنقلات امس بحضور نائبة المهندس أسامة عسران ورئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي لاستعراض محاور العمل خلال الفترة القادمة والتي يأتي في مقدمتها الالتزام بالمواعيد الزمنية للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير الأداء وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين مؤكدا علي الاهتمام الذي يوليه الرئيس السيسي لرفع مستوي الخدمة للمواطنين والحفاظ علي الدعم المقدم للفئات الأقل دخلا.

وأشارت إلى أن الوزير أصدر توجيهاته بالعمل علي توصيل التيار لمن يطلبه خلال دورة زمنية محددة لا تتعدى 17 يوما مع التأكيد علي ضرورة التصدي لسرقات التيار والعمل علي تحصيل المتأخرات المستحقة لدي كافة قطاعات الدولة بما يمكن القطاع من الوفاء بالالتزامات والأعباء المطالب بها مع التشديد علي حسن معاملة المواطنين والفحص الدقيق لكل الشكاوى.

على الصعيد الأمني وجهود الأجهزة الأمنية لتحقيق أمن واستقرار البلاد ، وتحت عنوان "الداخلية تواصل الحرب علي أوكار الإجرام"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن أجهزة الأمن أعلنت عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر بحوزة عدد من "العناصر الإجرامية" داخل أحد أوكار المخدرات بمنطقة صحراوية بالإسماعيلية.

وأوضحت الصحيفة أن الأسلحة شملت "آر بي جي" وخمس بنادق آلية وبندقية قناصة ورشاش جرينوف بالإضافة إلي ثلاث طبنجات وألفين وثلاثين "طلقة".. وذكر مصدر أمني أنه تم أيضا ضبط ثلاثة عناصر إجرامية.

ونقلت عن مصدر قوله إن هذه "العملية" تأتي استمراراً للجهود الأمنية في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة من حائزي الأسلحة النارية والمتاجرين بالمواد المخدرة والتي يقوم بها قطاع الأمن العام وفق توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأضاف المصدر أن معلومات وردت لقطاع الأمن العام مفادها تواجد ثلاثة من العناصر الإجرامية بإحدى المناطق الصحراوية بالإسماعيلية للاتجار بالمواد المخدرة.. وحيازتهم كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر لحماية تجارتهم غير المشروعة.

أشارت "الجمهورية " إلى أن قوة من قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية مدير القطاع قامت باستهداف هذه العناصر وضبطهم.. حيث كشفت المعلومات أن المتهمين أرشدوا عن الأسلحة التي تم ضبطها وبلغت 11 سلاحاً نارياً كما جاء في المعلومات أن المتهمين يستخدمون هذه الأسلحة لحماية نشاطهم الإجرامي.

أما في المجال الطبي ، فتحت عنوان "وزيرة الصحة: تجديد 2600 ماكينة غسيل كلوي بالمستشفيات"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أكدت على التنسيق الكامل مع التنمية المحلية لتوفير الرعاية الطبية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأوضحت الصحيفة أن لك جاء خلال لقائها مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ومنى توحيد نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها "إنه تم إحلال وتجديد 2600 ماكينة غسيل كلوي تمثل نحو 30 % من إجمالي الماكينات بالمستشفيات وسيتم تجديد 400 محطة معالجة مياه.

وأوضحت الوزيرة أن اللقاء تناول أهم المعايير الواجب توافرها في مياه الغسيل الكلوي وعقود صيانة الماكينات، كما تم عرض قاعدة بيانات مراكز الغسيل الكلوي بالمحافظات والتي أعدها قطاع الطب العلاجي.​