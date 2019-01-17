الجمارك تضبط 356 ألف قرص مخدر قبل تصديرها إلى السعودية

كتب - طه عبيد:

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة مدحت رجب مدير عام جمرك سفاجا بالتنسيق مع مباحث المخدرات، ومباحث ميناء سفاجا، من ضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة ممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها، طبقًا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبحسب بيان صحفي، اشتبهت مباحث المخدرات ومباحث ميناء سفاجا فى وجود أصناف في شحنة باسم شركة "ا. ل" عبارة عن ألفين و80 كرتونة برتقال مصدرة إلى السعودية.

وكشفت المعاينة عن وجود 356 ألف قرص كيبتاجون و160 قرص ترامادول، مخبأة داخل شحنة البرتقال. ولفت البيان إلى أن التعويضات المستحقة على الشركة 142 مليونًا و464 ألف جنيه.

بدوره، قرر مجدى عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وإخطار الجهات الأمنية بالواقعة.