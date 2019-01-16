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    مبادرة "الوفد مع الناس" تزور البدرشين.. الجمعة

    11:55 م الأربعاء 16 يناير 2019
    مبادرة "الوفد مع الناس" تزور البدرشين.. الجمعة

    قافلة طبية

    كتب- محمد نصار:

    قررت اللجنة المشرفة على مبادرة "الوفد مع الناس" التي أطلقها حزب الوفد، أن فريق عمل المبادرة سيتوجه إلى البدرشين بصحبة القافلة الطبية التي ستبدأ عملها صباح الجمعة القادم في مزغونة تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد وبالتعاون مع وزارة الصحة.

    وأكدت اللجنة المشرفة على تنفيذ المبادرة، أن الزيارة تأتي تفعيلاً لدور الحزب وتواجده في الشارع بتواصله مع المواطن المصري والاستماع له والعمل على تذليل مشاكله.

     

     

    مبادرة الوفد مع الناس البدرشين حزب الوفد القافلة الطبية وزارة الصحة بهاء الدين أبو شقة

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