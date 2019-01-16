سرعتها 33 عقدة.. رئيس الأرصاد يوضح سبب العاصفة الترابية المفاجئة التي ضربت القاهرة

كتب - أسامة عبد الكريم:

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح التي ضربت مصر اليوم، وصلت 33 عقدة.

وأضاف عبد العال، في تصريحات تلفزيونية، أن نشاط الرياح اليوم كان مرتفعًا للغاية ووصل حد العاصفة نتيجة التغييرات المناخية التي تضرب العالم.

أردف: "من الوارد أن يعود الطقس السئ مرة أخرى، لأننا مازلنا في فصل الشتاء، وفي يناير أبرد شهور السنة".

وأكد عبدالعال، أن العاصفة الترابية التي حدثت اليوم غير طبيعية، وتشبه العاصفة الثلجية التي ضربت أمريكا.

وذكر رئيس هيئة الأرصاد، أن "الرياح قادمة من البحر المتوسط وتحركت باتجاه من الصحراء الغربية محملة بالأتربة التي شاهدناها اليوم"، لافتًا إلى انتهاء العاصفة مع حلول مساء الأربعاء لتنقل باتجاه الشرق لتصل إلى دول الأردن وفلسطين ولبنان.

كانت عاصفة ترابية شديدة، ضربت القاهرة اليوم الأربعاء، بعد اضطراب الأحوال الجوية ونشاط الرياح المحملة بالأتربة خلال الأيام القليلة الماضية، وواجه عدد من المواطنين إلى اللجوء لاستخدام الكمامات، أو استخدام الملابس كـ"كمامة"، لتلاشي الأتربة والرياح أثناء تواجدهم في الشوارع والطرقات.