"الزراعة" توجه 12 نصيحة للمزارعين والفلاحين لمواجهة الأتربة والطقس السيء ​

كتب- أحمد مسعد:

وجهت وزارة الزراعة، مجموعة من النصائح للمزراعين والإجراءات التي يجب إتباعها لمواجهة التقلبات المناخية.

ويستعرض مصراوي، أبرز النصائح والتوصيات.

1- في حالة توقع حدوث الصقيع ضرورة رش سليكات البوتاسيوم أو كبريت ميكرونى مع الري من الساعة 4 فجرًا حتى7 صباحاً، ويفضل أن تكون المياه من الآبار مباشرة وليس من الخزانات.

وذكرت الوزارة أن تلك الطريقة تعتبر من أفضل الوسائل لأن الحرارة الكامنة التى يطلقها الماء أثناء تجمده تؤخر تشكل الصقيع، وقد بينت التجارب أنه يمكن الحصول على ارتفاع فى الحرارة حوالى 4 م وإن مكافحة الصقيع بهذه الطريقة يحتاج فيها الفدان بالساعة 3.8 م3 ماء عندما تكون درجة حرارة الماء 10 م ، بالإضافة الى الوقاية بواسطة المراوح: يُكافح الصقيع بواسطة مراوح كبيرة يكون قطرها ما بين 2.5-4 م تدور بسرعة 900-1300 د/ساعة والقوة اللازمة والضرورية للفدان الواحد هى 15-30 حصان.

2- التوقف التام ونهائيا عن التسميد بسبب توقف النبات عن الامتصاص بسبب ضرر السيتوبلازم في الخلايا وخاصة في الشعيرات الجذرية وتعطل عمليات البناء الضوئي حتى بشكل مؤقت حتي يتم بناؤها مرة أخري نتيجة إنفجار هذه الخلايا بسبب تجمد العصارة بها و(ده هيستغرق من عدة أيام زي القرعيات تحت الانفاق والصوب أو اسبوع زي الطماطم والباذنجان والفول أو 10 أيام زي المانجو والليمون والموز وباقي الأشجار).

3- الري لمدد قصيرة يعني من 10 – 15 دقيقة (بالتنقيط) وعدم زيادة المياه تحت أي بند حتي لايحدث اعفان جذور بسبب أن سريان العصارة في حده الأدنى بالتالي المياه هيكون سحبها من النباتات أو الأشجار ضعيفة.

4- يقتصر التسميد على نظام "المنقوع" يعني عمل منقوع سوبر الفوسفات (3 كجم) + منقوع سلفات البوتاسيوم (3 كجم) بالطريقة المعروفة (النقع والتقليب لكل منها على حدا لمدة يوم كامل ثم ترك المنقوع يترشح وتاني يوم الصبح ناخد الرايق ونضخه فى شبكة الري.

5- الاهتمام في هذه الفترة بمنشطات الجذور وعلى رأسها السيتوكينينات مع الحقن ببعض مبيدات أعفان الجذور مثل "المون كت" و"اليونيفوم" أو "أي أزوكسي ستروبين".

. 6- إضافة البوتاسيوم فوسفيت بالتبادل مع الكالسيوم فوسفيت أو الكالسيوم بورون لمساعدة النبات على إعادة وبناء خلايا جديدة للأوراق التي لم تتأثر بشكل كبير.

7- عند ظهور بعد الأفرع الجديدة وإحياء القمم النامية مرة أخرى نبتدي ندخل بعد الأسمدة الخفيفة للدفع مع النبات لبناء نفسه مرة أخرى.

8- "الصوب والأنفاق البلاستيكية التي تتجه جنوبي شمالي ستكون أقل تأثرا من اتجاه شرقي غربي ويراعي ذلك صباحا في احكام الشدادات وجوانب الصوب والانفاق".

9- يراعى أن تكون جميع الزراعات مروية قدر الإمكان.

10- المحاصيل مثل البطاطس الشتوية والبصل والفول والخرشوف والباذنجان والطماطم والبسلة هيحدث تجريح في الأوراق والسيقان والذي سيصبح مناسب لمهاجمة فطريات اختيارية التطفل زي اللطعة الأرجوانية والندوة المبكرة والبياض الزغبي وغيرها.. ولابد من إجراء رشة وقائية بمركبات النحاس يومي الجمعة والسبت القادمين هام جدًا على الزراعات.

11- بالنسبة الزراعات التي قد تكون تضررت من موجة الصقيع خلال ٩ و ١٠ يناير يكتفي بإجراء رية سريعة صباحا لحين اتباع برنامج التغذية المناسب.

12- أما مزارع الإنتاج الحيواني والداجني فيجب الاعتناء بالتدفئة وغلق الفتحات جيدا وتقديم المياه للشرب والتي لا تقل عن ١٤ درجة. أما مزارع الإنتاج السمكي وخاصة الامهات في مرحلة التفريخ تحت الصوب في الأحواض الإسمنتية أو الطينية فيجب الاعتناء بتغيير المياه السطحية فقط حتى لا تنخفض حرارتها والاعتناء بحمامات المضادات الحيوية.