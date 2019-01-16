​"ملتقى توظيفي وندوات ثقافية".. "مستقبل وطن" ينظم عدة فعاليات بالمحافظات المختلفة

كتب – أسامة عبدالكريم

واصل حزب مستقبل وطن، اليوم الأربعاء، فعالياته الاجتماعية والخدمية بالمحافظات، لرفع الأعباء عن المواطنين.

في القاهرة، عقد الحزب ندوة تثقفية بعنوان "الانتماء ودور القوات المسلحة فى الحفاظ على أمن البلاد" بدار مناسبات مسجد عمرو بن العاص بالسلام، بمشاركة عددًا من قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب.

بينما واصل الحزب بالشرقية، توقيع الكشف الطبي على المواطنين، بأسعار مخفضة، بمجمع عيادات مستقبل وطن بالزقازيق، بجانب افتتاح مقر جديد بمدينة ديرب نجم بحضور عدد من قيادات الحزب والقيادات الشعبية والتنفيذية.

فيما أقام "مستقبل وطن" بكفر الشيخ، منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بقرية الروضة.

وفي الإسماعلية، أقام الحزب ملتقًا توظيفيًا بعنوان "الملتقى التوظيفي الأول" بقصر ثقافة مدينة الإسماعلية، لتوفير 15 ألف فرصة عمل، بحضور وزير القوى العاملة ومحافظ الإسماعلية، وممثلي عدد من شركات القطاع الخاص.

فيما دشن "مستقبل وطن" بالسويس، حملة لرفع كفاءة وتطوير منطقة جنيفة بطريق السويس الإسماعلية الصحراوي.

كما وزع الحزب بالفيوم، 4000 بطانية على الأسر الفقيرة بقرى مركز طامية وسنورس ومنطقة قحاته بمدينة الفيوم.

فيما نظم الحزب ببني سويف، ندوة تثقفية حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية بمركز شباب ناصر.

وأقام "مستقبل وطن" بسوهاج، منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بجوار مجلس مدينة البلينا وشارع السوق القديم بمدينة العسيرات.

كما نظم الحزب بالوادي الجديد، قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج اللازم بقرية تنيدة مركز بلاط، بجانب عقد ندوة تثقفية حول إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية لخوض العمل السياسي بمركز شباب الفتح بمدينة موط.

وفي أسوان وزع "مستقبل وطن"، 500 بطانية على بعض الأسر الفقيرة بمدينة إدفو.