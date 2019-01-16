لجنة مواجهة الأحداث الطائفية تعقد أولى اجتماعاتها.. وتستدعي محافظ المنيا

القاهرة - مصراوي:

أكدت اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، أهمية ترسيخ مبدأ المواطنة واعتباره حجر الزاوية في بناء استراتيجية عامة في التعامل مع الأحداث التي من شأنها التأثير على تماسك الجبهة الداخلية وإثارة الفتن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء مجدي عبد الغفار، مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، إيماءً إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 2018 بإنشاء اللجنة.

وشددت اللجنة على أهمية إعلاء مبدأ سيادة القانون إزاء أي تجاوزات وتفعيل كافة التشريعات والقوانين التي تواجه التمييز أو الحض على الكراهية.

ودعت اللجنة - في اجتماعها - محافظ المنيا ومساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، ومن المنتظر دعوة أطياف المجتمع المختلفة كافة، لاجتماعاتها المقبلة للاستفادة من آرائهم وخبراتهم بما يعزز عملها.