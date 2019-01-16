الإفتاء: الاستماع للقرآن في أوقات العمل الرسمية جائز بشروط

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن هناك شروط للاستماع للقرآن الكريم في مكان العمل.

وذكرت الدار في فتوى لها مساء الأربعاء، أنه يجب "ألَّا يكون الاستماع مُشغلًا عن مهام العمل، وألَّا يكون الصوت مرتفعًا بحيث يخص من يريد الاستماع دون اشغال الآخرين أو إيذائهم".

وأضافت أن استماع بعض المسلمين بالاستماع للقرآن أثناء عملهم وانشغالهم بهذا العمل، دون أن يتعمدوا الانصراف عن الاستماع أو صرف المستمعين عن الاستماع فلا مانع شرعًا من ذلك.

ولفتت دار الإفتاء إلى أن الحق تبارك وتعالى قال: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، نقل القرطبي في "تفسيره": "...إن المشركين كانوا يكثرون اللغط والشغب عنادًا لكي يصرفوا الناس عن الاستماع لتلاوة القرآن".​