"من بكرة الجو جميل.. لا رياح ولا تراب ولا عواصف".. "الأرصاد" تُطمئن المصريين

كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس ستبدأ في التحسُّن التدريجي بدءًا من صباح غدٍ الخميس.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، أن طقس الغد لن يشهد لا رياح ولا تراب ولا عواصف، متابعًا: "ستكون هناك شبورة مائية، والجو هيكون جميل".

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة ستصل يوم السبت المقبل إلى معدلها الطبيعي، 20 درجة، وقد يستمر هذا المعدل حتى يوم الثلاثاء.