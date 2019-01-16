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    رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين.. غدًا

    08:41 م الأربعاء 16 يناير 2019
    رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين.. غدًا

    مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد غايات:

    يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وزير الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدًا الخميس، اجتماع مجلس المحافظين.

    ويناقش الاجتماع، العديد من الملفات الهامة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأسها ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل معتدي، ومتابعة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بكل محافظة.

    كما يناقش مجلس المحافظين التعامل مع ملف القمامة والعمل على رفع القمامة بشكل يومي والتعامل مع شكاوى المواطنيين بجدية بالاضافة إلى متابعة الأسواق وضبط منظومة الأسعار.

    مصطفى مدبولي جلس الوزراء جلس المحافظين لسيسي

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