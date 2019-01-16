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    برلماني: الضربات الاستباقية لـلداخلية أفسدت مخططات الإرهابيين

    07:08 م الأربعاء 16 يناير 2019
    برلماني: الضربات الاستباقية لـلداخلية أفسدت مخططات الإرهابيين

    اللواء خالد خلف الله

    كتب - أحمد علي:

    قال اللواء خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الضربات الاستباقية التي يقوم بها قطاع الأمن الوطني بوازارة الداخلية أفسدت العديد من المخططات التي كانت تنوي الجماعات الإرهابية القيام بها في عدد من محافظات الجمهورية وشلت حركتهم.

    وأضاف "خلف الله" في بيان اليوم الأربعاء، ان الخطط التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق كشفت العديد من الخطوات التي يحاول الإرهابيين القيام بها، وقضت على طموحهم في ضرب وحدة المصريين أو القيام بالأعمال التخريبية ضد أبناء الوطن وكان لها أثر كبير في منع الكثير من العمليات الإرهابية.

    وكان قطاع الأمن الوطنى، قد تمكن من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية وشخصيات هامة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش.

    وبمداهمة تلك البؤرة بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها مما أسفر عن مصرع "5" والعثور بحوزتهم على "3 بنادق آلية - بندقية خرطوش - عبوة متفجرة - حزام ناسف".

     

    خالد خلف الله الجماعات الإرهابية الإرهاب مجلس النواب الأمن الوطني وازارة الداخلية

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