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    الصحة تكشف عن الحالة الطبية لمصابي "أتوبيس السويس"

    06:42 م الأربعاء 16 يناير 2019
    الصحة تكشف عن الحالة الطبية لمصابي "أتوبيس السويس"

    وزارة الصحة

    كتب - أحمد جمعة:

    أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، إصابة 27 مواطنًا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق السويس البحر الأحمر بالكيلو 30 إتجاه السويس.

    وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان اليوم، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 13 سيارة مجهزة نقلت كافة المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالسويس.

    وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه مابعد الارتجاج، وكسور وجروح قطعية وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

    وقال إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، كلفت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور لبيب كمال، وكيل وزارة الصحة بالسويس، بمتابعة حالة المصابين وتوفير كافة الرعاية الطبية لهم، حيث انتقل وكيل الوزارة إلى المستشفى على الفور للتأكد من تلقى المصابين الخدمة الطبية على أكمل وجه.

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