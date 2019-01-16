الجريدة الرسمية تنشر لائحة الهيئة القومية لسلامة الغذاء

القاهرة- مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم الأربعاء، قرار الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن لائحة المشتريات والعقود للهيئة.

وبحسب القرار، تسري أحكام اللائحة على كافة عقود شراء المنقولات وبيعها وتلقي الخدمات شاملة الإصلاحات والصيانة والتركيبات والدراسات الاستشارية ومقاولات الأعمال والنقل وشراء واستئجار وتأجير والترخيص بانتفاع أو باستغلال العقارات، وتعتبر أحكام هذه اللائحة جزء لا يتجزء من العقود التي تلرم لتنفيذ هذه العمليات ويتعين النص على ذلك في كل عقد".

وأضاف أن تسري أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة فيما لم يرد بشأنه نص في اللائحة.