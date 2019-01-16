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    "100 مليون صحة": "مؤسسة أونا" خالية من فيروس سي (صور وفيديو)

    04:51 م الأربعاء 16 يناير 2019
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    كتب - أحمد جمعة:

    تصوير - محمد حسام الدين:

    فيديو- أسماء يسري:

    أجرى العاملون بمؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، والتي تضم مواقع "مصراوي - يالاكورة - أونا - الكونسولتو"، المسح الطبي لمبادرة "100 مليون صحة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أواخر العام الماضي.

    وخضع العاملون لتحليل فيروس سي، والكشف عن أمراض "السكر - الضغط - السمنة"، كما تم تحويل عدد محدود ممن ثبت إصابتهم بالضغط والسكر إلى العيادة الشاملة بمعهد ناصر؛ لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج بالمجان.

    وكشفت الفحوصات سلامة جميع العاملين بالمؤسسة من الإصابة بفيروس "سي".

    ووجهت مؤسسة "أونا" الشكر للدكتور هاني راشد، مدير عام مستشفى معهد ناصر، على توفير القافلة الطبية لفحص العاملين بالمؤسسة.

    مؤسسة أونا فيروس سي حملة 100 مليون صحة السيسي
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