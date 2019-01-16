الإمام الطيب : الأزهر مستعد لتقديم مزيد من الدعم لنيجيريا

القاهرة- أ ش أ:

أعرب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عن استعداد الأزهر لتقديم المزيد من الدعم لنيجيريا، ولمركز التعليم العربي والإسلامي، بما يساعد المركز على أداء رسالته في خدمة المجتمع النيجيري.

جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، بمقر المشيخة بالقاهرة، وفد مركز التعليم العربي والإسلامي بنيجيريا، الذي يزور مصر حاليا.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد النيجيري أن الأزهر هو القبلة العلمية لعلماء وطلاب نيجيريا، معبرين عن اعتزازهم بمرجعيتهم الأزهرية وتمسكهم بمنهج الأزهر الشريف الذي يمثل صحيح الدين الإسلامي وسماحة تعاليمه.

وأضاف أعضاء الوفد أن منهج الأزهر يعد السلاح الفكري الأقوى لنيجيريا وإفريقيا في مواجهة الجماعات الإرهابية؛ لأنه يكشف زيف ارتباط أعمالها الإجرامية بالإسلام .

ووجه أعضاء الوفد الشكر للأزهر الشريف على الدعم الذي يقدمه لنيجيريا، من خلال استقبال الطلاب النيجيريين للدراسة في الأزهر وتدريب أئمة نيجيريا على مواجهة القضايا المستجدة وتفنيد مزاعم الجماعات المتطرفة.​