بعد حادث كينيا.. "أفريقية النواب": الإرهاب ظاهرة عالمية تجتاح الدول

كتبت- ميرا إبراهيم:

أعرب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، عن تعازيه لدولة كينيا في مصابها الأليم، مؤكدًا دعم الشعب المصري للشعب الكيني، بعد الحادث الإرهابي الذي استهدف فندقا ومكاتب إدارية في العاصمة الكينية نيروبى وأودى بحياة الأبرياء وأصاب عشرات المواطنين، وأثار حالة من الذعر التي من شأنها تعطيل التنمية بالبلاد.

وأدان رضوان، في بيان، الأربعاء، كل التنظيمات الإرهابية وتصرفاتها الآثمة، مؤكدًا ثقته في أن الشعب الكيني لن تثنيه هذه الحوادث العارضة عن مواصلة نهضته، وعن الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة للحفاظ على البلاد.

وأوضح أن الإرهاب ظاهرة عالمية تحتاج تكاتف وتعاون جميع دول العالم لمواجهتها.