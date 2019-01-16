انتظام حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي، إن حركة إقلاع وهبوط الطائرات تشهد انتظاما تاما وفقا لجدول التشغيل المقرر لها، دون تأخيرات أو إلغاءات أو تحويل رحلات رغم الطقس السيئ الذي تشهده البلاد حاليا .

وأضافت المصادر، أن قطاع العمليات يتابع حالة الطقس على مدار الساعة تحسبا لأي طارئ، مشيرة إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ على مهبط الطائرات لمنع لوقوع أي حادث في ظل العاصفة الترابية التي تشهدها البلاد وسرعة حركة الرياح.

وطالب قطاع العمليات بالمطار العاملين في المهبط بضرورة توخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة، وشدد على ضرورة الاستعداد الكامل لجميع الظروف المتعلقة بالعاصفة الترابية .

وضربت ظهر اليوم الأربعاء، عاصفة ترابية شديدة القاهرة والمحافظات أدت إلى حجب الرؤية على الطرق الرئيسية، وسقوط عدد من الأشجار وقطع أسلاك الكهرباء نتيجة لسرعة الرياح إضافة إلى سقوط بعض شرفات المنازل.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك تقلبات جوية في جميع أنحاء البلاد، لافتًا إلى أن موجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة تضرب الوجه البحري والقاهرة.