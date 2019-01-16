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    بدء ورشة العمل الثانية لجلسة تعديل قانون الجمعيات الأهلية بالأكاديمية الوطنية للشباب

    04:04 م الأربعاء 16 يناير 2019
    بدء ورشة العمل الثانية لجلسة تعديل قانون الجمعيات الأهلية بالأكاديمية الوطنية للشباب

    الأكاديمية الوطنية للشباب

    كتب- محمد نصار:

    بدأت منذ قليل، ورشة العمل الثانية لجلسة الحوار الشبابية التي تنظمها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب؛ لمناقشة تعديلات القانون رقم 70 لسنة 2017، والخاص بتنظيم عمل المنظمات الأهلية.

    وتأتي هذه الجلسة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتدور حول مناقشة تعديل قانون رقم 70 لسنة 2017، الخاص بتنظيم عمل المنظمات الأهلية؛ تنفيذًا لإحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018.

    الجمعيات الأهلية الأكاديمية الوطنية للشباب المنظمات الأهلية وزارة التضامن الاجتماعي

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