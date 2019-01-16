بالكمامات.. مواطنون يواجهون العاصفة الترابية

كتبت- عايدة رضوان:

تصوير- جلال المسري وروجيه أنيس ومصطفى الشيمي ونادر نبيل وكريم أحمد وعلاء أحمد:

ضربت عاصفة ترابية شديدة القاهرة منذ ساعات قليلة بعد اضطراب الأحوال الجوية ونشاط الرياح المحملة بالأتربة خلال الأيام القليلة الماضية، وواجه عدد من المواطنين إلى اللجوء لاستخدام الكمامات، أو استخدام الملابس كـ"كمامة"، لتلاشي الأتربة والرياح أثناء تواجدهم في الشوارع والطرقات.

ومن جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار العاصفة الترابية على القاهرة حتى مساء اليوم الأربعاء، على أن تبدأ الأحوال الجوية في الاستقرار بباقي المحافظات بالتزامن مع ذلك.

وأضاف الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، لمصراوي، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في القاهرة مع حلول المساء.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من غد الخميس يكون هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية وعدم وجود نشاط للرياح أو العواصف الترابية، وانحصار الأمطار على المناطق الساحلية الشمالية فقط.