رشا راغب: تعديل "الجمعيات الأهلية" بدأ بمطالب شبابية

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة رشا راغب، مدير الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، إن تعديل قانون الجمعيات الأهلية بدأ بمطالب شبابية خلال جلسات منتدى شباب العالم الأخير.

وأضافت راغب، لمصراوي، على هامش جلسة مناقشة تعديلات مقترحة للقانون، اليوم الأربعاء، أنه جرى عقد الكثير من اللقاءات داخل الأكاديمية حول تعديلات القانون خلال الفترة السابقة للخروج بتوصيات موحدة تقدمها الأكاديمية في رؤية متكاملة.

وتابعت: "جميع التوصيات التي سنخرج بها من جلسة اليوم سيتم إرسالها للجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء".