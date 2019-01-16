"تضامن النواب" توافق على مواد الإصدار بقانون الطفولة والأمومة

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، على مواد الإصدار بمشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وترصد "مصراوي" مواد الإصدار وجاءت كالتالي:

1- يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.

2- يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس المنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ وتؤول إلى هذا المجلس جميع حقوق المجلس السابق ويتحمل بجميع التزاماته.

3- يستمر أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة بتشكيله القائم في أداء عملهم لتسيير شئونه وفق أحكام القانون المرافق إلى حين تشكيل المجلس الجديد"

4- ينقل العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

5- يضع المجلس القومي للطفولة والأمومة لائحة لتنظيم العمل به وتنظيم الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية على النحو المبين في القانون المرافق، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق وإلى حين وضع هذه اللائحة وغيرها من اللوائح يستمر العمل باللوائح القائمة لحين صدور القانون الجديد ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ وتعديلاته وكل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.