"أطفال داعش".. كتاب جديد لـ"عصام عبدالجواد"

القاهرة- مصراوي:

أصدرت دار النخبة مؤخرا كتاب "أطفال داعش"، للكاتب الصحفي عصام عبد الجواد، رئيس تحرير روز اليوسف السابق.

ويقدم المؤلف في كتابه، صورة توضيحية عن الحياة داخل تنظيم داعش وكيف حول التنظيم الإرهابي البراءة إلى قنابل موقوتة.

ويتجول المؤلف بالقارئ عبر فصول مختارة بدقة ليشرح خطورة التنظيم الإرهابي وطرق تجنيد الأطفال، وأطفال داعش الخطر القاد من خلال "داعش تدرس للأطفال قواعد التطرف، وأطفال داعش آلات قتل بشرية، داعش وقتل البراءة، أطفال جواسيس وانتحاريين، أطفال جهاد النكاح، بعد حرق أطفال لصديقهم على طريقهم الكساسبة، دراسات تؤكد خطورة داعش على المستقبل"

حمل الغلاف صورة تشكلها براءة الأطفال يحملون بأيديهم الأسلحة، وعلى ظهر الغلاف تعريف موجز بالكتاب، يرصد ما يفعله تنظيم داعش من تجنيد الأطفال بمختلف أنحاء العالم، من خلال تجهيزهم وتدريبهم والدفع بهم لتنفيذ عمليات إرهابية مروعة تحول البعض منهم إلى ذئب منفرد قد ينجز في أى لحظة وتحصد الأرواح البريئة.

ويكشف المؤلف بالأدلة خطة داعش في إرسال الأطفال بعد إنهاء دوراتهم التدريبية وإعدادهم لتنفيذ العمليات الانتحارية أو تركهم ينضجون لمرحلة مستقبلة أو زرعهم لخلايا نائمة تهدد بظهور جيل جديد من الدواعش أكثر تطرفا ودموية ممن سبقهم من الإرهابيين.

يذكر أن الكاتب الصحفي عصام عبد الجواد، صدر له من قبل، كتاب "أطفال الإرهاب"، أواخر القرن الماضي.