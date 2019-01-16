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    "بحوث التناسليات" تنفذ 6 قوافل بيطرية مجانية في سوهاج

    03:21 م الأربعاء 16 يناير 2019
    "بحوث التناسليات" تنفذ 6 قوافل بيطرية مجانية في سوهاج

    أرشيفية

    كتب_أحمد مسعد:

    نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، 6 قوافل علاحية بيطرية مجانية في عدد من قرى محافظة سوهاج؛ في إطار سياسات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

    وقال الدكتور إبراهيم جاد، مدير المعهد - في بيان صحفي- اليوم الأربعاء، ن تنفيذ القوافل سيكون في القرى المشمولة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لفئات المجتمع الأكثر احتياجاً خلال 2019 وتوصيلا للخدمات التى لا توجد فى هذه القرى.

    وأضاف: "نقلنا التقنيات الحديثة في مجال التناسليات الحيوانية باستخدام أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية والعمليات الجراحية وفروع الطب البيطري التي يحتاجها المربي الصغير".

    واختتم مدير المعهد، بأن عمل القوافل شمل أيضًا تدريب الأطباء البيطريين وعمل الندوات الإرشادية للمربيين في هذه القرى، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

     

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