بدء جلسة تعديل قانون الجمعيات الأهلية بالأكاديمية الوطنية للشباب

كتب- محمد نصار:

بدأت جلسة الحوار الشبابية، اليوم الأربعاء، التي تنظمها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، لمناقشة تعديلات القانون رقم 70 لسنة 2017، والخاص بتنظيم عمل المنظمات الأهلية.

وتأتي هذه الجلسة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتدور بشأن مناقشة تعديل قانون رقم 70 لسنة 2017، الخاص بتنظيم عمل المنظمات الأهلية، وذلك تنفيذًا لإحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018.