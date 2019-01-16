6 أسئلة برلمانية لوزير الرياضة بشأن بطولة أمم أفريقيا 2019

كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بسؤال موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الرياضة، بشأن كيفية الاستعداد لتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019.

وقالت حسونة، إن كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بطولة ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كل عامين بين الدول الأفريقية المتأهلة من التصفيات لتحديد بطل القارة الأفريقية ومصنفة الثالثة على العالم بعد كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية لشدة منافساتها، وتعد واحدة من كبريات البطولات القارية التي تنتظرها جماهير الكرة، ووقع الاختيار على مصر لتنظيم البطولة في 2019.

وأكدت أن مصر تستحق بكل جدارة تنظيم هذه البطولة الافريقية الكبيرة، فتنظيم مثل هذه البطولة بمثابة شهادة ثقة جديدة على قدرة مؤسسات الدولة على استضافة أعظم البطولات القارية، بجانب أنها رسالة قوية توضح مدى شعور الجميع إقليميا ودوليا بحجم الاستقرار والنهوض الذي تعيشه مصر.

ولفتت عضو البرلمان، إلى وجود تصريحات صحفية بخصوص استقبال مجلس إدارة اتحاد الكرة، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لبحث الإطار العام للأمور التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر من الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو، كما أن هناك تصريحات أخرى من جانب وزير الشباب والرياضة بأن هناك عددا من الاستادات يتم الاستقرار عليها بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، والتى سوف تستقبل المنتخبات المشاركة والبالغة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية.

وطالبت حسونة، بالشفافية في إتاحة المعلومات والإجابة على تساؤلاتها التي جاءت كالتالي:

* كيف استعدت وزارة الشباب والرياضة لتنظيم مثل هذا الحدث؟

* من هو المسئول عن اختيار مدير عام هذه البطولة؟

* ما آليات الحساب في حال إخفاقه في أداء مهامه؟

* من المسئول عن توزيع الاختصاصات والمسؤوليات؟

* ما آليات تشكيل اللجان الخاصة بتنظيم البطولة؟

* هل يوجد لدينا حصرا بالمنشآت الرياضية التى تصلح والتي لا تصلح لإقامة البطولة؟