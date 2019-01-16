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أمين "البحوث الإسلامية": أكاديمية الأزهر تدعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب

11:32 ص الأربعاء 16 يناير 2019
أمين "البحوث الإسلامية": أكاديمية الأزهر تدعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب

الدكتور محيي الدين عفيفي

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، المشرف العام على أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ، إن الأكاديمية تأتي ضمن الفعاليات العملية لتجديد الخطاب الديني ودعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف، جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة والشرطة.

وأضاف خلال حفل افتتاح أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة، الأربعاء، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن الأكاديمية تدرب مدرسي العلوم الشرعية بقطاع المعاهد الأزهرية، الذي يقع على عاتقهم تربية ما يقرب من مليوني طالب بالمعاهد، مشيراً إلى أن الأكاديمية تركز قضايا حياتية أهمها ضوابط التعامل مع النص الشرعي، وكيفية تكييف النوازل مع النصوص الشرعية، والجهاد والتكفير والولاء والبراء.

ولفت إلى أن الأكاديمية تتعاون مع المركز الدولي للدراسات السكانية ومركز تعليم اللغات ومركز التطوير والمرصد العالمي للفتوى الإلكترونية التابعين لجامعة الأزهر، لتدريب الأئمة والوعاظ.

ونوه إلى أن أساتذة من جامعة الأزهر وخارجها يقومون بالتدريب في الأكاديمية، وتم توقيع بروتوكولات مع عدة دول لتدريب أئمتها من قارات " آسيا وأفريقيا وأوروبا" من أبرزها: "السويد وألبانيا وألمانيا والبوسنة والهرسك وانجلترا وقبرص وباكستان سنغافورة المالديف والسودان نيجيريا جيبوتي غانا الصومال موريتانيا غينيا بوركينا فاسو".

محيي الدين عفيفي مكافحة الإرهاب مجمع البحوث الإسلامية أكاديمية الأزهر تدريب الأئمة

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