الرياح تهدأ والصقيع مستمر.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الخميس

كتب- محمد نصار:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الخميس، تحسنًا في الأحوال الجوية، حيث تهدأ الرياح على أغلب الأنحاء، وإن ظلت درجات الحرارة أقل من معدلاتها، ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، بارد على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا.

كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وشرق البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 07 16

شبين الكوم 07 17

طنطا 07 17

دمنهور 07 16

الإسكندرية 09 16

بلطيم 09 17

مطروح 08 16

السلوم 05 14

سيوة 07 15

بورسعيد 08 16

دمياط 08 16

الزقازيق 07 16

الإسماعيلية 07 17

السويس 08 17

العريش 06 16

رفح 06 16

رأس سدر 13 17

نخل 05 14

نويبع 13 18

طابا 07 14

كاترين 01 11

الطور 08 18

شرم الشيخ 13 20

الغردقة 09 20

مرسى علم 11 19

الفيوم 06 16

بني سويف 06 16

المنيا 07 16

أسيوط 05 17

سوهاج 05 17

قنا 06 17

الأقصر 05 18

أسوان 07 19

أبوسمبل 07 18

الوادي الجديد 02 17

شلاتين 12 21

أبو رماد 12 21

راس حدربة 13 28

حلايب 14 19​