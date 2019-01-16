رئيس المركز الثقافي القبطي يحضر حفل افتتاح أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة

كتب - محمود مصطفى:

حضر الأنبا آرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي، حفل افتتاح أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ، الذي عقد صباح الأربعاء، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

بدأ الافتتاح بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، لطالب وافد من دولة السنغال.

ويحضر حفل افتتاح أكاديمية الأزهر، الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ صبري ياسين نائب وزير الأوقاف لشؤون الامتحانات، وبعض عمداء الكليات والوعاظ والطلاب.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكاديمية تدريب الأئمة والدعاة والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر، صباح الأحد المقبل.