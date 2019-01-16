محافظ القاهرة يعتمد تقسيم المجاورة "د" من التخطيط التفصيلي لحدائق النصر

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بشأن مشروع تعديل تقسيم المجاورة (د) من التخطيط التفصيلي لحدائق النصر.

ونص القرار على رقم 10886 لسنة 2018، الموافقة على اعتماد مشروع تعديل تعديل تقسيم المجاورة (د) من التخطيط التفصيلي لحدائق النصر، والالتزام بمشروع تعديل التقسيم المبين بالرسم، والالتزام بعدم إقامة أكثر من مبنى على قطعة الأرض الواحدة بعد تعديل التقسيم.

وجاء ت تفاصيل نص القرار على النحو التالي:

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