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طلب إحاطة بشأن الإهمال في المدن الجامعية بالأزهر

10:49 ص الأربعاء 16 يناير 2019
طلب إحاطة بشأن الإهمال في المدن الجامعية بالأزهر

النائب محمد فؤاد

كتب- أحمد علي: 

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ بشأن الإهمال داخل المدن الجامعية بالأزهر.

وقال "فؤاد" في طلب الإحاطة، إنه في الفترة الأخيرة إنتشرت عدة وقائع إهمال جسيمة وتعددت حالات التسمم بالمدن الجامعية بالأزهر، مشيرًا إلي أن من بين هذه الوقائع مشكلات في منظومة الأغذية بالمدن الجامعية للأزهر مما أدي إلي فساد الوجبات الغذائية . 

وأوضح "فؤاد"، أن حالات الشكاوي تعددت بسبب وجود بعض الحشرات والزلط بالخبز وفساد بعض المعلبات مما تسبب في ضرر للطلبة قد وصل إلي الوفاة، موضحًا أن أخر هذه الوقائع هي تسمم 4 طلاب بالمدينة الجامعية بأسيوط .

وأشار "فؤاد"، إلي أن الانقطاع الدائم للمياة داخل المدن يجبر الطلبة علي الإستحمام في أوقات متأخرة مما تسبب في أمراض خطيرة كالإلتهاب الرئوي، موضحًا أن أخر واقعة مماثلة هي وفاة طالب بالفرقة الثانية في كلية لغات وترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة علي أثر إصابتة بإلتهاب رئوي حاد .

واستطرد "فؤاد"، أن قلة النظافة في مباني إقامة الطلبة تسبب في إنتشار الحشرات والأمراض بين الطلبة.

وطالب "فؤاد"، بضرورة الحفاظ على صحة الطلاب، لافتًا إلى أهمية البت في طلب الإحاطة وإحالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.

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