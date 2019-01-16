10 صور ترصد بدء تنفيذ "مترو" جامعة الدول العربية

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تصوير- جلال المسري:

بدأت وزارة النقل، في تجهيز أعمال إنشاء الخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق بجامعة الدول العربية، والذي تستمر أعماله 3 سنوات.

ورصدت عدسة "مصراوي"، سير العمل في شارع جامعة الدول وميدان مصطفى محمود، لتنفيذ المرحلة الجديدة من المترو.

وكانت محافظة الجيزة أعلنت نوفمبر الماضى، إغلاق الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، بدءًا من ميدان مصطفى محمود، ولمسافة 155 مترا وعرض 15 مترا فى اتجاه شارع السودان، فى إطار سرعة تنفيذ الخط الثالث للمشروع القومى لمترو الأنفاق، وبدء إنشاء هواية محطة المترو.