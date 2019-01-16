قصور الثقافة تشارك بـ١٠٠ إصدار في معرض الكتاب.. تعرف عليها

كتب- محمد عاطف:

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين "اليوبيل الذهبي"، المُقرر إقامتها خلال الفترة من 23 يناير الجاري إلى 5 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية في التجمع الخامس، بمجموعة مميزة من الإصدارات الجديدة لسلاسل النشر، والتي يتجاوز عددها أكثر من 90 إصدارًا.

وفي السطور التالية نعرض بيانا لهذه الإصدارات حسب كل سلسلة:

- سلسلة الذخائر:

تاريخ بخاري

كتاب الأصنام - لابن السائب الكلبي

الأصمعيات - الأصمعي

المفضليات - اختار وقدم لها المفضل الضبي

كليلية ودمنة - ابن المقفع

الإمتاع والمؤانسة.. أبو حيان التوحيدي

- سلسلة روائع المسرح العالمي:

اليخاندرو كاسونا (مركب بلا صياد) ترجمة محمود علي مكي

اليخاندرو كاسونا (الأشجار تموت واقفة) ترجمة محمود علي مكي

لوركا (بيت برناردا ألبا) ترجمة محمود علي مكي

فريدريش دورينمات (هي وعشاقها) ترجمة أنيس منصور

ماكس فريش (أمير الأراضي البور) ترجمة أنيس منصور

فريدريش دورينمات (زيارة السيدة العجوز) ترجمة وتقديم مصطفى ماهر

يوهان فولفجانج جوته (نزوة العاشق) ترجمة وتقديم مصطفى ماهر

ماكس فريش (بيدرمن ومشعلو الحرائق) ترجمة وتقديم مصطفى ماهر

بيتر هاندكه (كسبار) ترجمة وتقديم مصطفى ماهر

جونهولد أفرايم ليسنج (مينافون بارنهلم) ترجمة وتقديم مصطفى ماهر

جان أنوي (بيكيت أو شرف الله) ترجمة سعد مكاوي

يوجين أونيل (القرد الكثيف الشعر) ترجمة جلال العشري

يوجين أونيل (الإله الكبير براون) ترجمة جلال العشري

هنري دي مونترلان (عندما تعمى البصيرة أو مالاتستا) ترجمة وحيد النقاش

أدمون روستان (سيرانو دي برجراك) ترجمة عباس حافظ

موريس ماترلنك (بلياس وميليزاند) ترجمة محمد غنيمي هلال

سومرست موم (بينيلوبي) ترجمة وتقديم مفيد الشوباشي

جوليان جرين (الجنوب) ترجمة عبد الفتاح الديدي

جون أوكيزي (جونو والطاووس) ترجمة علي جمال الدين عزت

جون ميلنجتون سينج (ديدري فتاة الأحزان) ترجمة علي جمال الدين عزت

برتولد بريخت (السيد بونتيلا وتابعه ماتي) ترجمة عبد الغفار مكاوي

برتولد بريخت (الاستثناء والقاعدة ومحاكمة لوكولوس) ترجمة عبد الغفار مكاوي

برتولد بريخت (أوبرا ماهاجوني) ترجمة عبد الغفار مكاوي

جورج بوشنر(ثلاث مسرحيات) ترجمة عبد الغفار مكاوي

يوهان فولفجانج جوته (تاسو) ترجمة عبد الغفار مكاوي

- سلسلة آفاق الترجمة:

"الإلياذة" للشاعر اليوناني هوميروس ترجمة أمين سلامة

"الأوديسة" للشاعر اليوناني هوميروس ترجمة أمين سلامة

"الحرية أو الموت" تأليف كازنتزاكس ترجمة سعد زغلول نصار

نصوص من المسرح الألمانى ترجمة د. محمد شيحة

كتاب الكلمات - جان بول سارتر

بصمة الإنسان - تودروف – ترجمة نجلاء أبو النصر

- سلسلة ذاكرة الكتابة:

تاريخ مصر القومي من 1914 – 1919

في أعقاب الثورة المصرية ج1

في أعقاب الثورة المصرية ج2 (عبد الرحمن الرافعي)

ثورة مصر 1919 دراسات تاريخية تحليلية - عبد العزيز الرفاعي

بريطانيا وثورة 1919 المصرية - مكي الطيب

دراسات في ثورة 19 حسين مؤنس

سجين ثورة 19 19 محمد مظهر

تأملات في ثورة 19 محمد عبد الفتاح أبو الفضل

سعد زغلول ثورة 1919 عبد الخالق لاشين

مستقبل الثقافة في مصر د. طه حسين.. تقديم حلمي النمنم

- سلسلة حكاية مصر:

حاخامات الدم - أحمد عبده

البناء الاجتماعي للدير – د. أليس بشاي

طبعا أحباب - إبراهيم داود

مجد كانوب د يسرية حسني

القاهرة وزمن البدايات - سيف الرحبي

- سلسلة روائع الأدب

رواية أدماتيوس الألماسي - سلوى بكر

رواية التلصص - صنع الله إبراهيم

إنجيل الثورة وقرآنها - حسن طلب

ديوان القلوب عند بعضيها - ماجد يوسف

- سلسلة كتابات نقدية

محمد مندور وتنظير النقد الغربي - محمد برادة

تجليات السرد – عزة مازن

الأنساق النصية - عماد حسيب

جماليات العبث - حسن حماد

روائيات وروائيون - عذاب الركابي

الرواية في زمن مضطرب – فهمي عبد السلام

القصة القصيرة – أطياف وألوان

- سلسلة الدراسات الشعبية:

سيرة عنترة بن شداد (ج1)

سيرة عنترة بن شداد (ج2)

سيرة عنترة بن شداد (ج3)

سيرة عنترة بن شداد (ج4)

سيرة عنترة بن شداد (ج5)

سيرة عنترة بن شداد (ج6)

سيرة عنترة بن شداد (ج7)

سيرة عنترة بن شداد (ج8)

- سلسلة إصدارات خاصة:

الديمقراطية بالبلدي - مراد وهبة ومني أبو سنة

موسيقي سيد درويش – سيد عنبة

- سلسلة أصوات أدبية:

ثغرات الذاكرة – نبيل نعوم

الغرفة 201 مصطفي الضبع

الصحراء سيدة الغياب - عبد العزيز موافي

عفريت العلبة – عبد الرحيم يوسف

حاول ألا تراني – أسامة حبشي

الوزغة – ناصر محسب

- سلسلة آفاق السينما:

تسعون فيلما– كمال رمزي

المونتاج السيماني – نادين إيهاب

داخل الكادر – هاشم النحاس

- سلسلة عالم الموسيقى:

الآلات الشعبية الموسيقية المصرية - د إيمان جودت

فن العزف علي الكمان – د. محمد بيومي

- سلسلة آفاق الفن التشكيلي:

الفن وذاكرة المكان – د. خالد البغدادي

التقاء الفنون البصرية – د. محسن عطية

- سلسلة إبداعات:

مواسم البكاء – محمد العوضي

قبل جهنم بقليل – أمنية حلمي

العاديات – ضياء فريد

- سلسلة الثقافة العلمية:

من أجل ثقافة علمية – نبيل حنفي محمود

مطالعات علمية - مصطفي مشرفة

الكون الغامض – سير جيمس

البصمة الأيكولوجية – مصطفي العتيق

- سلسلة العبور:

مصر في إفريقيا الشرقية - د. محمد صبري

أعمال الجيش المصري في السودان – الأمير عمر طوسون

قصة احتلال محمد علي لليونان - د جميل عبيد

- كتاب قطر الندى

أرغفة السعادة – السيد إبراهيم

ضيعة القطط البيضاء – صفاء عبد المنعم

تعظيم سلام - محمد المطارقي

شيماء وجيمو – أحمد عبد الرحيم

الفيل ورحلة الحروف – منار فتح الباب

مغامرات زقزوقة – هشام علوان

- سلسلة الفلسفة:

النزاع بين الدين والفلسفة

الرمز والوعي الجمعي

يذكر أن اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحل عليه جامعة الدول العربية ضيف شرف تلك الدورة، كما اختير الدكتور ثروت عكاشة، والكاتبة سهير القلماوي، شخصيتي المعرض.