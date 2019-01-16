اليوم.. استئناف رحلات نقل البضائع إلى نيويورك بعد توقف عامين

كتب - طه عبيد

قالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، إن اليوم الأربعاء ، يشهد انطلاق أولى رحلات نقل البضائع والطرود إلى نيويورك، وذلك بعد توقفها عامين.

وانهت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي وشركة مصر للطيران للشحن الجوي، استعداداتها وإعداد جداول التشغيل الخاصة ببدء عودة نقل البضائع بين البلدين.

وأكدت المصادر، أنه تم الانتهاء بالفعل من تحرير عقود الوكلاء والمبيعات، مشيرة إلى أن حجم حركة الشحن الجوي كانت قد وصلت إلي 7300 طن سنويا، قبل توقف الحركة قبل عامين.​

كان الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني استقبل في ديسمبر الماضي كريستين نيلسون وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، لبحث تعزيز سبل التعاون واتفقا علي إعادة استئناف خط الشحن الجوي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المشتركه بين الجانبين التي تتعلق بصناعة النقل الجوي حيث تم الاتفاق علي تطوير مذكرة التفاهم الأخيرة التي تم توقيعها عام 1997.

وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي أكدت علي أهمية الاستمرار في التنسيق ، وضرورة التعاون لمجابهة كافة التحديات ذات الاهتمام المشترك التي تواجه جميع دول العالم في مجال صناعة النقل الجوى.