  • عاجل:الحكومة تعتزم فرض رسوم جديدة على رحلات "أوبر وكريم"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كارت ميزة أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    مبعوث الرئيس الصيني يصل القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى

    11:18 م الثلاثاء 15 يناير 2019
    مبعوث الرئيس الصيني يصل القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى

    مطار القاهرة الدولي

    كتب - طه عبيد:

    استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الصيني وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، شي جين، ويرافقه وفد رفيع المستوى من دولة الصين، في زيارة للقاهرة تستغرق يومين، للقاء عدد من المسؤولين وبحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.

    وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المبعوث الخاص للرئيس الصيني، وصل برفقة وفد رفيع يضم 32 شخصًا على متن طائرة خاصة، جرى إنهاء إجراءات وصولهم، عبر استراحة كبار الزوار بالمطار.

    مطار القاهرة الدولي الرئيس الصيني وفد رفيع المستوى شي جين زيارة رسمية

    الخبر التالى:

    قرار وزاري بإحالة جرائم التجمهر والبلطجة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان