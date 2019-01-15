مبعوث الرئيس الصيني يصل القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى

كتب - طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الصيني وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، شي جين، ويرافقه وفد رفيع المستوى من دولة الصين، في زيارة للقاهرة تستغرق يومين، للقاء عدد من المسؤولين وبحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المبعوث الخاص للرئيس الصيني، وصل برفقة وفد رفيع يضم 32 شخصًا على متن طائرة خاصة، جرى إنهاء إجراءات وصولهم، عبر استراحة كبار الزوار بالمطار.