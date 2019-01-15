"الأرصاد" تكشف عن موعد انتهاء العاصفة الترابية وتحسُّن الطقس - فيديو

"الأرصاد" تكشف عن موعد انتهاء العاصفة الترابية وتحسُّن الطقس - فيديو
11:17 م الثلاثاء 15 يناير 2019
الخبر التالى:مبعوث الرئيس الصيني يصل القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى
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