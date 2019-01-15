"الأرصاد" تكشف عن موعد انتهاء العاصفة الترابية وتحسُّن الطقس - فيديو

كتبت- سحر عزام:

حذَّر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة غدًا الأربعاء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وقد يصل إلى حد العاصفة على سيناء ومدن القناة.

وقال عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أن الأحوال الجوية ستبدأ في التحسن اعتبارًا من الخميس المقبل، من خلال انخفاض فرص سقوط الأمطار وانحسار نشاط الرياح، لافتًا إلى أن لجنة في هيئة الأرصاد الجوية مكونة من مجموعة من العلماء تعكف الآن على وضع دراسة لوصف مناخ مصر بعد التغيرات المناخية.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن فصل الشتاء هذا العام تميَّز بعواصف ترابية ورملية وانخفاض درجات الحرارة الصغرى مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن الطقس شديد البرودة ليلًا يبدأ من الخامسة مساءً حتى الثامنة صباحًا.