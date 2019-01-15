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    وزير التعليم العالي: حطينا إيدينا على مشاكل البحث العلمي ونسعى لحلها

    11:03 م الثلاثاء 15 يناير 2019
    وزير التعليم العالي: حطينا إيدينا على مشاكل البحث العلمي ونسعى لحلها

    الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

    كتب- محمد قاسم:

    قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الوزارة تعمل على إدخال البحث العملي في خطط التنمية التي تنفذها الدولة في المجالات الاقتصادية والزراعية.

    وأضاف عبدالغفار في الحلقة الثانية والعشرين من مبادرة "أنت تسأل ووزير التعليم العالي يجيب"، أن البحث العلمي يعاني من مشاكل عديدة ليست سهلة، مستطردًا: "حطينا إيدينا على مشاكل البحث العلمي ونعمل الآن على حلها لخدمة استراتيجية التنمية بالدولة".

    وكشف الوزير عن مقترح لربط ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بالأبحاث العملية التي تخدم المجتمع.

     

    خالد عبدالغفار البحث العلمي المجالات الاقتصادية خطط التنمية

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