"ما تتخضوش".. خبير أرصاد يكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، إن البلاد ستشهد خلال الـ 24 ساعة مقبلة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من فجر الأربعاء المقبل وحتى صباح الخميس، على أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا ما بين 4 إلى 5 درجات.

وأوضح سعودي، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الثلاثاء، أن انخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى برودة الجو نهارًا، وشديد البرودة ليلا، ويصل لحد الصقيع على محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء والوادي الجديد.

ونوه إلى أن الصقيع تصل فيه درجات الحرارة الصغرى أقل من 5 درجات مئوية، ويصاحب ذلك رياح مثيرة للرمال والأتربة لا تصل لحد العاصفة، لكنها تؤثر بالسلب على حركة الملاحة البحرية سواء فوق مسطح البحر المتوسط أو الأحمر، وقد ترتفع فيهما الأمواج إلى أكثر من 3 أمتار تقريبا.

وأضاف "سعودي"، أن هناك فرصا كبيرة لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط سواء الغربية منها عند السلوم وسيدي براني ومطروح الإسكندرية، أو الشرقية منها عند شمال سيناء "رفح المصرية والعريش"، لافتا إلى أنه من بعد ظهر الغد سيكون هناك احتمالات كبيرة لفرص سقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى متوسطة الشدة على القاهرة والوجه البحري.

وتابع: التحسن المتوقع في الأحوال الجوية سيكون من صباح يوم الخميس المقبل، مناشدا المواطنين بعد الخوف من حالة الجو الحالية، قائلًا: الجو طبيعي وما تتخضوش وكلها أجواء معتادة كل عام وليس هناك ما يمنع من أداء القيام بكافة الأنشطة اليومية سواء للمواطنين أو كافة قطاعات الدولة".